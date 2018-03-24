В одній з квартир Запоріжжя викрили онлайн-порностудію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Поліцейські в Запоріжжі викрили діяльність студії, яка розповсюджувала відеопродукцію порнографічного характеру. Про це повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
Зазначається, що зі студії у мережу Інтернет потрапляла відеопродукція порнографічного характеру.
"Слідчі та оперативники провели санкціонований обшук в одній з квартир в Олександрівському районі Запоріжжя. Правоохоронці вилучили: 2 системних блоки, через які здійснювалось розповсюдження порнографічного контенту, 2 веб-камери, мікрофони та інші речові докази", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.
Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення.
Нагадаємо, у Харкові викрили підпільний реабілітаційний центр, де від алкоголізму і наркоманії лікували молитвами та психологічним насиллям.