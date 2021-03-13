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Вчені виявили можливий новий штам коронавірусу у Бразилії

Вчені виявили можливий новий штам коронавірусу у Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Можливий новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2 був виявлений у кількох регіонах Бразилії. Про це пише УНН з посиланням на Національну лабораторію наукових обчислень Міністерства науки і технологій (LNCC).

Деталі

Бразильські вчені виявили новий варіант, коли система охорони здоров’я країни наблизилась до колапсу через збільшення кількості випадків, спричинених штамом Р.1, що виник у штаті Амазонас на півночі Бразилії в листопаді 2020 року.

Дослідження, проведене в 39 муніципалітетах п’яти бразильських штатів. Цей останній варіант містить мутацію, яка може “ускладнити планування нових стратегій боротьби з COVID-19”.

Цитата

“Зростаюча потреба в ефективному геномному нагляді для ранньої ідентифікації потенційних вірусних мутацій очевидна, що сприяє вдосконаленню існуючих вакцин проти COVID-19”, — сказали в лабораторії.

Додамо, з початку пандемії Бразилія повідомила про 11 363 380 випадків захворювання на COVID-19 із 275 105 смертями.

Нагадаємо

За даними Інституту Роберта Коха (RKI), виявлений у Бразилії новий варіант коронавірусу схожий за своїми змінами на мутацію, що виявили у Південній Африці.

Раніше стало також відомо, що “південноафриканський” штам коронавірусу на початку січня потрапив до Бразилії.

Нагадаємо, у світі було зафіксовано поширення трьох нових варіантів коронавірусу — з Великої Британії, Південної Африки і Бразилії. Усі вони, за попередніми даними, є більш заразними, але поки що немає доказів, що вони призводять до більшої кількості смертей.

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