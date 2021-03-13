Вчені виявили можливий новий штам коронавірусу у Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Можливий новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2 був виявлений у кількох регіонах Бразилії. Про це пише УНН з посиланням на Національну лабораторію наукових обчислень Міністерства науки і технологій (LNCC).
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Бразильські вчені виявили новий варіант, коли система охорони здоров’я країни наблизилась до колапсу через збільшення кількості випадків, спричинених штамом Р.1, що виник у штаті Амазонас на півночі Бразилії в листопаді 2020 року.
Дослідження, проведене в 39 муніципалітетах п’яти бразильських штатів. Цей останній варіант містить мутацію, яка може “ускладнити планування нових стратегій боротьби з COVID-19”.
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“Зростаюча потреба в ефективному геномному нагляді для ранньої ідентифікації потенційних вірусних мутацій очевидна, що сприяє вдосконаленню існуючих вакцин проти COVID-19”, — сказали в лабораторії.
Додамо, з початку пандемії Бразилія повідомила про 11 363 380 випадків захворювання на COVID-19 із 275 105 смертями.
Нагадаємо
За даними Інституту Роберта Коха (RKI), виявлений у Бразилії новий варіант коронавірусу схожий за своїми змінами на мутацію, що виявили у Південній Африці.
Раніше стало також відомо, що “південноафриканський” штам коронавірусу на початку січня потрапив до Бразилії.
Нагадаємо, у світі було зафіксовано поширення трьох нових варіантів коронавірусу — з Великої Британії, Південної Африки і Бразилії. Усі вони, за попередніми даними, є більш заразними, але поки що немає доказів, що вони призводять до більшої кількості смертей.