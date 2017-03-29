Вбивця бабусі та її знайомого отримав довічне на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Довічне позбавлення волі отримав житель Полтавського району, який із товаришем вбив свою бабусю та її знайомого. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Полтавської області.
Київський районний суд Полтави виніс обвинувальний вирок двом мешканцям Полтавського району за пограбування та вбивство 65-річної жінки, яка була рідною бабусею одного із хлопців, та її 70-літнього знайомого.
За вироком суду першої інстанції 21-річний молодик отримав довічне позбавлення волі, а 26-річний – 15 років. У обох конфісковане належне їм майно.
"Маючи інформацію, що у чоловіка велика пенсія, у липні 2014 року зловмисники вирішили заволодіти цими доходами. Вони заздалегідь придбали гумові рукавиці, виготовили кляпи та приготували мотузки, якими скористалися під час скоєння злочинів. Проте замість великих грошей, поцупили лише телевізор, мобільний телефон та 102 гривні", - повідомили у прокуратурі.
Зазначені особи засуджені за ч.4 ст.187 (розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням у житло, та поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та п.п.1,6,12 ч.2 ст. 115 (вбивство двох осіб із корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.
Як повідомляв УНН, двох жителів Київщини, які до смерті забили перехожого, арештували.