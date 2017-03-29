Убийца бабушки и ее знакомого получил пожизненное в Полтавской области

Киевский районный суд Полтавы вынес обвинительный приговор двум жителям Полтавского района за ограбление и убийство 65-летней женщины, которая была родной бабушкой одного из ребят, и ее 70-летнего знакомого.

По приговору суда первой инстанции 21-летний молодой человек получил пожизненное лишение свободы, а 26-летний - 15 лет. В обоих конфисковано принадлежащее им имущество.

"Имея информацию, что у мужа большая пенсия, в июля 2014 года злоумышленники решили завладеть этими доходами. Они заранее приобрели резиновые перчатки, изготовили кляпы и приготовили веревки, которыми воспользовались во время совершения преступлений. Однако вместо больших денег, украли только телевизор, мобильный телефон и 102 гривны ", - сообщили в прокуратуре.

Указанные лица осуждены по ч.4 ст.187 (разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилье, и соединенный с причинением тяжких телесных повреждений ) и п.п.1,6,12 ч.2 ст. 115 (убийство двух лиц с корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Как сообщал УНН, двух жителей Киевщины, которые до смерти забили прохожего, арестовали.