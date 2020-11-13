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Вбивство журналіста Сергієнка: фігуранта справи судитимуть за неправдиві покази

Вбивство журналіста Сергієнка: фігуранта справи судитимуть за неправдиві покази

Київ • УНН

 • 7604 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Обвинуваченого у справі про викрадення та вбивство журналіста Василя Сергієнка судитимуть за неправдиві покази для створення доказів невинуватості судді. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

"... до суду скеровано обвинувальний акт стосовно особи за фактом введення в оману органу досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України)", - повідомили у відомстві.

Слідством встановлено, що обвинувачений у справі Сергієнка, для отримання прихильності судді, яка здійснює судовий розгляд цієї справи, як вказано, "у липні 2020 року надав слідчому неправдиві свідчення про дійсні обставини розголошення суддею одного з районних судів Черкаської області, яка обвинувачується у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу, відомостей досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні стосовно організаторів цих злочинів".

"Таким чином він намагався створити штучні докази невинуватості судді", - додали в ОГП.

Раніше повідомлялося, що свідка у справі про вбивство журналіста Сергієнка підозрюють у неправдивих показах.

Як повідомляв УНН, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно судді одного з судів Черкаської області, якого підозрюють у розголошенні даних слідства у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка.

Нагадаємо, спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування “справ Майдану” повідомив про підозри силовикам та скерував до суду справу про вбивство журналіста Василя Сергієнка. Начальнику відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області повідомлено про підозру у справі “черкаського Євромайдану”.

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