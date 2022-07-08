Важливо зберегти транзит газу з росії на час війни – Макогон

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«Якщо не буде транзиту – ми зменшимо потужності газотранспортної системи відповідно до потреб українських споживачів. У нас є власний ринок газу, є власне видобування. Для нас важливо зберегти транзит саме на час війни. Поки транзит відбувається через Україну, росіяни не знищують цілеспрямовано нашу газотранспортну інфраструктуру, як НПЗ чи залізничну інфраструктуру. Для нас це можливість продовжувати постачати газ українським споживачам», – розповів Макогон.

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На сьогодні, з його слів, «Газпром» використовує менше 40% від заброньованих, згідно з контрактом, потужностей української ГТС.

Спроможність системи – приблизно у вісім разів більша, стверджує очільник ОГТСУ.

Нагадаємо

З метою зберегти українську газотранспортну інфраструктуру від знищення російськими окупантами Оператор ГТС України звернувся до Мінекономіки ФРН та німецького Регулятора з пропозицією переглянути виключення із законодавства Німеччини, надані «Північному потоку-1».

У разі зупинки або обмеження транзиту через «Північний потік-1» російська сторона до повного введення ембарго на російський газ буде змушена транспортувати газ українським маршрутом.