Вашингтон підтвердив підготовку нових санкій проти Китаю

“Ви почуєте про деякі прийдешні дії, що стосуються Китаю. Я можу це підтвердити”, — сказала вона. Макінені не уточнила, про які заходи може йти мова, і не стала відповідати на питання про те, наскільки жорсткими будуть плановані санкції.

Раніше помічник президента США з національної безпеки Роберт О’Брайен заявив про те, що влада США в найближчі дні і тижні може ввести в дію значну кількість нових заходів щодо Китаю. Він підкреслив, що вони будуть стосуватися відкликання особливого статусу Гонконгу в стосунках з Вашингтоном. Крім того, за його словами, влада США розглядає можливість введення заходів щодо китайського додатку TikTok і соціальної мережі WeChat. За твердженням О’Брайена, вони використовуються “для отримання особистих даних американців, які потім відправляються в Пекін, де їх можуть використовувати для ворожих цілей”.

30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (парламент країни) прийняв закон про забезпечення національної безпеки у Гонконзі. Він спрямований на боротьбу з загрозами тероризму, сепаратизму, підриву державної влади і змови з іноземними силами. Правовий акт передбачає довічне ув’язнення як максимальне покарання, створення в Гонконзі органів безпеки з широким колом повноважень, можливістю ведення слідства і розгляду окремих справ на території материкового Китаю. Білий дім раніше сприйняв ініціативу Китаю як порушення автономного статусу Гонконгу і обіцяв відповісти санкціями.

Ряд країн розкритикував Пекін, стверджуючи, що прийняття такого закону порушує принцип “одна країна — дві системи”. Влада КНР у відповідь закликала не втручатися у внутрішні справи Китаю.