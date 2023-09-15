ВАКС заарештував депутата Волинської облради: підозрюється в одержані хабаря
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради Валентину Кошельникову у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 900 тис. грн застави. Його підозрюють в отриманні хабаря. Про це повідомляє УНН із посиланням на НАБУ.
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“15 вересня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди”, -йдеться у повідомленні.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10.11.2023 з альтернативою внесення 900 тис. грн застави.
Нагадаємо
13 вересня САП повідомила, що на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тис. дол. США викрито депутата Волинської обласної ради. У межах досудового розслідування встановлено, що депутат за грошову винагороду обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів.
Упродовж квітня – травня 2023 року слідство задокументувало одержання депутатом частини коштів, а саме 10 тис. доларів.
12.09.2023 указаного депутата викрито «на гарячому» одразу після одержання ним третьої частини обумовлених коштів - 25 тис. доларів.