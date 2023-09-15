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ВАКС заарештував депутата Волинської облради: підозрюється в одержані хабаря

ВАКС заарештував депутата Волинської облради: підозрюється в одержані хабаря

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради Валентину Кошельникову у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 900 тис. грн застави. Його підозрюють в отриманні хабаря. Про це повідомляє УНН із посиланням на НАБУ.

Цитата

“15 вересня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди”, -йдеться у повідомленні.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10.11.2023 з альтернативою внесення 900 тис. грн застави.

Нагадаємо

13 вересня САП повідомила, що на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тис. дол. США викрито депутата Волинської обласної ради. У межах досудового розслідування встановлено, що депутат за грошову винагороду обіцяв посприяти громадянину у придбанні земельної ділянки, що розташована на території однієї з територіальних громад Волинської області, для створення на ній підприємства з утилізації відходів.

Упродовж квітня – травня 2023 року слідство задокументувало одержання депутатом частини коштів, а саме 10 тис. доларів.

12.09.2023 указаного депутата викрито «на гарячому» одразу після одержання ним третьої частини обумовлених коштів - 25 тис. доларів.

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