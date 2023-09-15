ВАКС арестовал депутата Волынского облсовета: подозревается в получении взятки

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения депутату Волынского областного совета Валентину Кошельникову в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 900 тыс. грн залога. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.

Цитата

“15 сентября 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения депутату Волынского областного совета, подозреваемому в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды”, - говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 10.11.2023 с альтернативой внесения 900 тыс. грн залога.

Напомним

13 сентября САП сообщила, что на получении неправомерной выгоды в сумме 35 тыс. долл. США разоблачен депутат Волынского областного совета. В рамках досудебного расследования установлено, что депутат за денежное вознаграждение обещал посодействовать гражданину в приобретении земельного участка, расположенного на территории одной из территориальных общин Волынской области, для создания на нем предприятия по утилизации отходов.

В течение апреля – мая 2023 года следствие задокументировало получение депутатом части средств, а именно 10 тыс. долларов.

12.09.2023 указанного депутата разоблачили «с поличным» сразу после получения им третьей части оговоренных средств - 25 тыс. долларов.

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