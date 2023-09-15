ВАКС арестовал депутата Волынского облсовета: подозревается в получении взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения депутату Волынского областного совета Валентину Кошельникову в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 900 тыс. грн залога. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.
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“15 сентября 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения депутату Волынского областного совета, подозреваемому в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды”, - говорится в сообщении.
Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 10.11.2023 с альтернативой внесения 900 тыс. грн залога.
Напомним
13 сентября САП сообщила, что на получении неправомерной выгоды в сумме 35 тыс. долл. США разоблачен депутат Волынского областного совета. В рамках досудебного расследования установлено, что депутат за денежное вознаграждение обещал посодействовать гражданину в приобретении земельного участка, расположенного на территории одной из территориальных общин Волынской области, для создания на нем предприятия по утилизации отходов.
В течение апреля – мая 2023 года следствие задокументировало получение депутатом части средств, а именно 10 тыс. долларов.
12.09.2023 указанного депутата разоблачили «с поличным» сразу после получения им третьей части оговоренных средств - 25 тыс. долларов.