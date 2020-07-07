ВАКС дослідив ще 4 томи доказів у справі Труханова про недостовірне декларування

“За результатами розгляду колегією суддів ВАКС досліджено 4 томи письмових доказів, наданих прокурором”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наступне засідання призначено на 28 липня 2020 року.

Нагадаємо, ВАКС оголошував перерву у дослідженні доказів у справі Труханова щодо недостовірного декларування.

Як раніше повідомлялося в УНН, ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Труханова 9 грудня 2019 року. Труханов підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.