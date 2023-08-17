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Вадим Столар: Виділяємо ще 1 млн гривень у межах другої програми грантової допомоги, що буде спрямована на психологічну підтримку

Вадим Столар: Виділяємо ще 1 млн гривень у межах другої програми грантової допомоги, що буде спрямована на психологічну підтримку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вадим Столар та його однодумці готуються до запуску вже другої програми з розподілу грантової допомоги. Головним напрямом обрано психоемоційну підтримку людей, що постраждали від війни.

Проблема психологічної підтримки людей в умовах війни є нагальною, – Вадим Столар

“Коли навесні було представлено нашу грантову програму, ми усвідомлювали її важливість, але приголомшливі відгуки учасників перевершили наші очікування. Отримавши майже сотню заявок та поспілкувавшись із представниками різноманітних фондів та ГО, вирішили йти далі”, – наголосив Вадим Столар.

Крім того, за його словами, під час втілення програми стала очевидною необхідність психоемоційної реабілітації як військовослужбовців, так і цивільних людей, які постраждали внаслідок війни. Попит на цю підтримку є значним, що спонукало команду зосередитися на цій темі.

Зазначимо, що на початковому етапі ініціативи фінансової допомоги громадським організаціям та благодійним фондам перемогу в конкурсі отримали ті, хто займається реабілітацією захисників України. Згодом чотири організації отримали 1 мільйон гривень від благодійних структур Вадима Столара на реалізацію своїх задумів. Ці кошти сприяли придбанню необхідного обладнання та ресурсів.

Вадим Столар закликає фахівців-професіоналів об’єднати зусилля для підвищення результативності грантової програми

Оголошуючи про відкриття майбутньої грантової програми, благодійник прямо звернувся до тих, хто розуміється на цій темі.

“Ми запрошуємо до обговорення громадські організації, які опікуються питаннями психологічного здоров’я військовослужбовців і цивільних людей, адміністраторів спеціалізованих закладів, а також самих експертів-психологів і психотерапевтів. – акцентував Вадим Столар. – Наша мета – максимально підвищити ефективність майбутньої грантової програми, та щоб досягти цього, нам необхідно співпрацювати з вами у визначенні пріоритетних завдань. Які повторювані запити виникають? Які потреби виявляються важкими для покриття або залишаються частково незадоволеними?"

Якщо ви маєте зв’язок зі сферою психоемоційного відновлення та бажаєте поділитися думками на основі свого досвіду, просимо скористатися цим посиланням: https://bit.ly/3KHshII

Про труднощі, з якими стикаються люди, які працюють у сфері психологічної підтримки в Україні, потрібно говорити, – Вадим Столар

Досліджуючи сучасний стан психоемоційної реабілітації громадян, Вадим Столар та його команда зрозуміли необхідність суттєвих вдосконалень у цій сфері.

“Ми отримали уявлення про основні перешкоди, з якими зараз стикаються спеціалізовані громадські організації, інституції та практики. Фундаментальним чинником, який сприяє цим викликам, є невідповідність системи психологічної підтримки України вимогам воєнного часу, коли захворюваність на психологічні розлади зростає в геометричній прогресії, – уточнює Вадим Столар. – Ця розбіжність призвела до помітного дефіциту доступних послуг з початку воєнних дій. Обмежені можливості для надання допомоги, неадекватний розподіл фінансів у цій сфері та брак кваліфікованих спеціалістів сприяють цій скруті”.

На переконання благодійника, повноцінно визначити ці проблеми, розібратися з ними та налагодити системну роботу з психоемоційної реабілітації українців можна лише у тісній співпраці держави, громадського сектору та професійної спільноти.

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