В Житомирі затримали підозрюваного у вбивстві матері та дочки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Поліція Житомира затримала 26-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у вбивстві двох жінок на околиці міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міської поліції.
Після вбивства, яке сталося 16 лютого, правоохоронці почали перевірку знайомих загиблих. Було встановлено, що знайомий вбитої 21-річної дівчини міг бути причетним до злочину.
22 лютого поліція встановила місце знаходження житомирянина і затримала його. Наразі триває досудове розслідування за статтею "Умисне вбивство".
Нагадаємо, у приватному будинку Житомира виявили тіла двох вбитих жінок.