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В Житомирі затримали підозрюваного у вбивстві матері та дочки

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Поліція Житомира затримала 26-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у вбивстві двох жінок на околиці міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міської поліції.

Після вбивства, яке сталося 16 лютого, правоохоронці почали перевірку знайомих загиблих. Було встановлено, що знайомий вбитої 21-річної дівчини міг бути причетним до злочину.

22 лютого поліція встановила місце знаходження житомирянина і затримала його. Наразі триває досудове розслідування за статтею "Умисне вбивство".

Нагадаємо, у приватному будинку Житомира виявили тіла двох вбитих жінок.

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