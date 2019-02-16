У Житомирі в приватному будинку виявили тіла двох вбитих жінок

Попередньо встановлено, що у будинку проживали 41-річна жінка зі своєю 21-річною дочкою.

Уранці 16 лютого одна з сусідок почула голосні крики та зателефонувала до поліції з повідомленням про конфлікт між жінками та невідомим чоловіком.

На місці події правоохоронці виявили тіла матері та дочки зі слідами насильницької смерті.

Нині триває встановлення всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Поліцейські розшукують 26-річного Подорожнього Василя Григоровича, жителя м Житомира, знайомого дівчини, який може бути причетний до вбивства.

Його прикмети: зріст близько 180 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве. На підборідді має родиму пляму. Був одягнений у темний одяг, при собі може мати рюкзак темно-сірого кольору.

Як повідомляв УНН, у лісі між селами в Житомирській області знайдено труп невідомого, прив’язаний до дерева.