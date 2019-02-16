В Житомире в частном доме обнаружили тела двух убитых женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В частном домовладении на окраине Житомира сегодня полиция обнаружила тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции области.
Предварительно установлено, что в доме проживали 41-летняя женщина со своей 21-летней дочерью.
Утром 16 февраля одна из соседок услышала громкие крики и позвонила в полицию с сообщением о конфликте между женщинами и неизвестным мужчиной.
На месте происшествия правоохранители обнаружили тела матери и дочери со следами насильственной смерти.
Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.
Полицейские разыскивают 26-летнего Путника Василия Григорьевича, жителя Житомира, знакомого девушки, который может быть причастен к убийству.
Его приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы русые. На подбородке имеет родимое пятно. Был одет в темную одежду, при себе может иметь рюкзак темно-серого цвета.
Как сообщал УНН, в лесу между селами в Житомирской области найден труп неизвестного, привязанный к дереву.