В воронезькій області рф військовий кинув гранату в натовп: є постраждалий

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Як зазначається, інцидент стався в ніч з 23 на 24 грудня біля кафе “Людмила”. Військовослужбовець кинув гранату в опонентів під час масової бійки. Зокрема, близько 19:00 доброволець Іван К. та його мобілізований товариш Артем Ш. відпросилися у керівництва та вирушили до селища за продуктами.

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“Але одними продуктами ситий не будеш — хлопці вирішили трохи випити у місцевому кафе. Справа наближалася до ночі і у хлопців почався конфлікт із іншими відвідувачами. Для обговорення непорозуміння, що виникло, хлопці вийшли на вулицю, де і почалася масова бійка. В якийсь момент Іван вирішив, що цей "махач" себе вичерпав, дістав гранату і кинув у бік своїх опонентів. Внаслідок вибуху постраждала одна людина. Крім того, було пошкоджено два припарковані автомобілі, а біля кафе вибито скло”, – пише BAZA.

Нагадаємо

В Омській області "мобілізовані" побилися з росгвардійцями та поліцією.