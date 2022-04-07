В "Укрзалізниці" оприлюднили графік евакуаційних рейсів на 7 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 7 квітня, включаючи міжнародні рейси. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Евакуаційні поїзди на 7 квітня
Краматорськ:
10:00 - 274/273 Краматорськ - Львів
16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів
18:00 - 278/277 Краматорськ - Львів
Покровськ:
12:00 - 7933 Покровськ - П'ятихатки
13:00 - 236/235 Покровськ - Чернівці
14:00 - 7935 Покровськ - П'ятихатки
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
Інші:
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
17:00 - 7731 П'ятихатки - Львів
19:00 - 7733 П'ятихатки - Львів
20:00 - 236/235 Чернівці - Кривий Ріг
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 7 квітня
Польща:
07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
17:02 - 814/813 Львів - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
12:30 №33 Мукачево - Будапешт
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт
* квитки у продажу
Чехія:
Квитки відсутні
Румунія:
23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія:
14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень*
* квитки у продажу