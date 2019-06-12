В Україну завтра приїде голова ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 13 червня проведе переговори з Діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком в рамках візиту останнього в Україну. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає УНН.
“13 червня 2019 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін проведе переговори з Діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних і європейських справ Словацької Республіки М.Лайчаком, у рамках його візиту в Україну”, — повідомили в міністерстві.
Як зазначили у відомстві, це вже другий в цьому році візит Лайчака в Україну.
“Основним питанням порядку денного зустрічі з Діючим головою ОБСЄ стане обговорення шляхів ефективного залучення ОБСЄ до протидії найбільшому виклику європейській безпеці, який становить триваюча російська агресія проти України”, — йдеться в повідомлені.
Зустріч відбудеться у будівлі Міністерства на Софіївській площі.
Як повідомляв УНН, в січні цього року Лайчак здійснив свій перший офіційний візит на Донбас.