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В Україну з робочим візитом приїде міністр закордонних справ Данії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні з робочим візитом 30-31 січня перебуватиме Міністр закордонних справ Королівства Данія Андерс Самуельсен. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.

Так, 30-31 січня 2017 року в Україні з робочим візитом перебуватиме Міністр закордонних справ Королівства Данія Андерс Самуельсен.

У відомстві зазначають, що візит сприятиме поглибленню українсько-данського політичного діалогу та окреслить нові напрямки подальшої двосторонньої співпраці, у т.ч. у контексті залучення допомоги Данії для реалізації системних реформ у нашій державі.

Важливою складовою програми візиту має стати спільна поїздка глав українського та данського зовнішньополітичних відомств у містах Дніпро та Маріуполь, у т.ч. з метою отримання актуальної інформації про ситуацію в районі проведення АТО, стан імплементації Мінських домовленостей, масштаби російської агресії проти України.

Українські Національні Новини

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