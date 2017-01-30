В Україну з робочим візитом приїде міністр закордонних справ Данії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні з робочим візитом 30-31 січня перебуватиме Міністр закордонних справ Королівства Данія Андерс Самуельсен. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
Так, 30-31 січня 2017 року в Україні з робочим візитом перебуватиме Міністр закордонних справ Королівства Данія Андерс Самуельсен.
У відомстві зазначають, що візит сприятиме поглибленню українсько-данського політичного діалогу та окреслить нові напрямки подальшої двосторонньої співпраці, у т.ч. у контексті залучення допомоги Данії для реалізації системних реформ у нашій державі.
Важливою складовою програми візиту має стати спільна поїздка глав українського та данського зовнішньополітичних відомств у містах Дніпро та Маріуполь, у т.ч. з метою отримання актуальної інформації про ситуацію в районі проведення АТО, стан імплементації Мінських домовленостей, масштаби російської агресії проти України.