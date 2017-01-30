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В Украину с рабочим визитом приедет министр иностранных дел Дании

В Украину с рабочим визитом приедет министр иностранных дел Дании

Киев • УНН

 • 10592 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине с рабочим визитом 30-31 января будет находиться Министр иностранных дел Королевства Дания Андерс Самуэльсен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.

Так, 30-31 января 2017 года в Украине с рабочим визитом будет находиться Министр иностранных дел Королевства Дания Андерс Самуэльсен.

В ведомстве отмечают, что визит будет способствовать углублению украинско-датского политического диалога и определит новые направления дальнейшего двустороннего сотрудничества, в т.ч. в контексте привлечения помощи Дании для реализации системных реформ в нашем государстве.

Важной составляющей программы визита должна стать совместная поездка глав украинского и датского внешнеполитических ведомств в города Днепр и Мариуполь, в т.ч. с целью получения актуальной информации о ситуации в районе проведения АТО, состоянии имплементации Минских договоренностей, масштабах российской агрессии против Украины.

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