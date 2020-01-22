В Україну вигідно вкладати, адже тут дешевше, ніж у Європі - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україну вигідно вкладати, адже тут дешевше, ніж у Європі. Про це він сказав під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні вигідно вкладати гроші в Україну, у нас талановиті і, поки що, не дуже, скажімо так, я не хочу назвати українців cheap (дешеві - ред.), але, поки що, cheaper (дешевше - ред.), ніж у Європі. Будь-ласка, скористайтесь цим моментом”, — зазначив він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповів про проекти, що стосуються України.
Також повідомлялося, що Зеленський порівняв інвестування в Україну з інвестуванням у Google.