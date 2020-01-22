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В Україну вигідно вкладати, адже тут дешевше, ніж у Європі - Зеленський

Київ • УНН

 • 16319 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україну вигідно вкладати, адже тут дешевше, ніж у Європі. Про це він сказав під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає кореспондент УНН.

В Україну вигідно вкладати, адже тут дешевше, ніж у Європі - Зеленський

“Сьогодні вигідно вкладати гроші в Україну, у нас талановиті і, поки що, не дуже, скажімо так, я не хочу назвати українців cheap (дешеві - ред.), але, поки що, cheaper (дешевше - ред.), ніж у Європі. Будь-ласка, скористайтесь цим моментом”, — зазначив він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповів про проекти, що стосуються України.

Також повідомлялося, що Зеленський порівняв інвестування в Україну з інвестуванням у Google.

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