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Зеленський порівняв інвестування в Україну з інвестуванням у Google

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський порівняв інвестування в Україну з інвестування у Google та наголосив, що Україна стає стабільним та передбачуваним ринком. Про це він сказав під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає кореспондент УНН.

Зеленський порівняв інвестування в Україну з інвестуванням у Google

"Головним драйвером для економічного розвитку є можливість отримувати прибуток. І ми одна з небагатьох країн, що зараз дозволяє заробляти такий високий дохід на інвестований капітал. На сьогодні ми недоінвестовані і недолюблені. Та всупереч глобальній тенденції Україна пришвидшує зміну клімату. Я навмисно допустив таке скандальне твердження, щоб сфокусувати вашу вагу, і щоб це почули всі", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що позитивний бізнес-клімат в Україні – стабільність у всій Європі.

"Звичайно я кажу, про позитивні зміни у бізнес-кліматі. Україна стає стабільним та передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширювання бізнесу. Для нас це питання власного виживання. А для вас стабільність в регіоні, а отже й у Європі вцілому. Що означає не інвестувати в Україну сьогодні? Це стати Джорджем Белом, який у 1999 році відмовився купити Google за мільярд доларів", - підсумував він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розповів про проекти, що стосуються України.

Також Зеленський заявляв, що серед амбітних планів України – стати лідером Східної Європи та Центральної Європи.

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