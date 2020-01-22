Зеленский сравнил инвестирование в Украину с инвестированием в Google

"Главным драйвером для экономического развития является возможность получать прибыль. И мы одна из немногих стран, которая сейчас позволяет зарабатывать столь высокий доход на инвестированный капитал. На сегодня мы недоинвестированны и недолюбленны. Но вопреки глобальной тенденции Украина ускоряет изменение климата. Я намеренно допустил такое скандальное утверждение, чтобы сфокусировать ваш вес, и чтобы это услышали все", - отметил он.

Зеленский отметил, что положительный бизнес-климат в Украине - стабильность во всей Европе.

"Конечно я говорю, о положительных изменениях в бизнес-климате. Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для продления бизнеса. Для нас это вопрос собственного выживания. А для вас стабильность в регионе, а значит и в Европе в целом. Что означает не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за миллиард долларов", - подытожил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о проектах, касающихся Украины.

Также Зеленский заявлял, что среди амбициозных планов Украины - стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы.