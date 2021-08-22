В Україну продовжують з’їжджатися учасники саміту “Кримської платформи”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україну продовжують прибувати учасники установчого саміту “Кримської платформи”, який стартує 23 серпня, передає УНН.
Так, сьогодні в Україну прибув з візитом віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.
Цитата
“Розпочав свій візит в Україну напередодні саміту Кримської платформи та 30 -ї річниці незалежності України”, — написав віце-президент ЄК в Twitter.
Деталі
Відомо, що після обіду в неділю Домбровскіс матиме зустріч з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, за підсумком якої посадовці зроблять спільні заяви для преси.
Також на день раніше саміту до Києва прибув голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу раом з делегацією.
Цитата
“В Україні візьмемо участь в інавгураційному саміті Міжнародної Кримської платформи”, — повідомив очільник МЗС Туреччини.
Що було раніше
Напередодні з візитом до України прибув прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який також має намір взяти участь у саміті.
“Кримська платформа” — дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.
В установчому саміті “Кримської платформи” візьмуть участь делегації понад 40 країн й організацій.
Датою проведення установчого саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками очікується ухвалення декларації.