До України поставили першу партію ліків для пацієнтів з ревматоїдними захворюваннями - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. До України поставили першу партію ліків для пацієнтів з ревматоїдними захворюваннями, яка найближчим часом буде доставлена до аптечної мережі. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
"Важливо проблемою для областей та пацієнтів є забезпечення певними медикаментозними засобами, зокрема забезпечення пацієнтів з ревматоїдними захворюваннями. Компанія-виробник, вже поставила в Україну першу партію цього препарату, яка найближчим часом буде доставлена в аптечну мережу. І як тільки Національна служба здоров’я України включить в роботу електронний рецепт для цих пацієнтів, вони невідкладно зможуть отримати препарат для базової терапії. Думаю, ця процедура технічно завершиться наступного тижня", - зазначила вона.
Нагадаємо, у Міністерства охорони здоров’я є можливість організувати наступні закупівлі у зв’язку зі змінами Держбюджету, тож зараз готуються всі пропозицію щодо закупівель ліків та засобів індивідуального захисту, а також відновлення деяких програм.