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В Україні з'явилася нова суїцидальна гра за принципом "Синього кита"

В Україні з'явилася нова суїцидальна гра за принципом "Синього кита"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба застеріг українців щодо нової суїцидальної гри для дітей і підлітків “Червона сова”, принцип якої такий самий, як і у сумнозвісних “Синіх китів”. Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“В Україні набирає обертів нова суїцидальна гра "Червона сова". Принцип гри такий самий, як і у сумнозвісних „Синіх китів“”, — сказано у зверненні.

За словами уповноваженого, зловмисники спочатку заманюють дітей у гру, надсилають їм посилання в мережі, за яким потрібно перейти. Завдяки цьому посиланню так звані “куратори” дізнаються орієнтовну адресу учасника гри, після чого, якщо дитина відмовляється виконувати завдання — їй погрожують, “розборками”.

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Одне з основних завдань “кураторів” — постійно бути online, моментально відповідати на їх повідомлення, а також, дивитися “психоделічні” відео посеред ночі.

“Після цих відео дорослому можна посивіти, вже не говорю про те, що відбувається з психікою дітей. А ще аудіо з “потойбічного світу”, — зазначив М.Кулеба.

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Він також повідомив, що в Україні “Червона сова” ледь не вбила 14-річну дівчинку з Києва.

“Через декілька днів після зникнення, дитину знайшли в Умані. Знайомі дівчини повідомили, що вона була у відчуженому стані, з порізами на руках, повністю розібраним на деталі телефоном і інструкцією у кишені для подальших дій. За попередньою інформацією, поліція підозрює, що причиною стала гра „Червона сова“. Чекаємо підтвердження”, — повідомив уповноважений.

У зверненні також зазначено основні “симптоми” участі дітей у грі: відчуженість, втома , постійне бажання спати, перебування в мережі посеред ночі, порізи на руках.

Як повідомляв УНН, смертельна гра для підлітків “Синій кит” з Росії дійшла до Польщі. Три випадки самокалічення зафіксовано у Західнопоморському воєводстві Польщі на північному заході країни.

Нагадаємо, в школі Миколаєва виявили 15 підлітків, втягнутих у гру “синій кит”.

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