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В Украине появилась новая суицидальная игра по принципу "Синего кита"

В Украине появилась новая суицидальная игра по принципу "Синего кита"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба предостерег украинцев относительно новой суицидальной игры для детей и подростков "Красная сова", принцип которой такой же, как и в печальноизвестного "Синего кита". Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В Украине набирает обороты новая суицидальная игра "Красная сова". Принцип игры такой же, как и в печальноизвестного "Синего кита", - говорится в обращении.

По словам уполномоченного, злоумышленники сначала заманивают детей в игру, присылают им ссылку в сети, по которым нужно перейти. Благодаря этой ссылке так называемые "кураторы" узнают ориентировочный адрес участника игры, после чего, если ребенок отказывается выполнять задание - ей угрожают, "разборками".

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Одна из основных задач "кураторов" - постоянно быть online, моментально отвечать на их сообщения, а также смотреть "психоделические" видео посреди ночи.

"После этих видео взрослому можно поседеть, уже не говорю о том, что происходит с психикой детей. А еще аудио с "потустороннего мира", - отметил Н.Кулеба.

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Он также сообщил, что в Украине "Красная сова" едва не убила 14-летнюю девочку из Киева.

"Через несколько дней после исчезновения ребенка нашли в Умани. Знакомые девушки сообщили, что она была в отчужденном состоянии, с порезами на руках, полностью разобранным на детали телефоне и инструкции в кармане для дальнейших действий. По предварительной информации, полиция подозревает, что причиной стала игра "Красная сова". Ждем подтверждения", - сообщил уполномоченный.

В обращении также отмечается основные "симптомы" участия детей в игре: отчужденность, усталость, постоянное желание спать, пребывание в сети посреди ночи, порезы на руках.

Как сообщал УНН, смертельная игра для подростков "Синий кит" из России дошла до Польши. Три случая самокалечения зафиксировано в Западнопоморском воеводстве Польши на северо-западе страны.

Напомним, в школе Николаева обнаружили 15 подростков, вовлеченных в игру "синий кит".

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