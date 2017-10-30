В Україні зросла кількість повідомлень про зникнення дітей

"З початку року до поліції надійшло 6288 повідомлень про зникнення неповнолітніх, 85% зниклих були розшукані протягом доби. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість повідомлень про зникнення дітей зросла на 24,6 %. Водночас було розшукано на 1245 більше дітей, аніж у минулому році", - зазначили у МВС.

Усього ж з початку року за фактами зникнення дітей відкрите 541 кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Нерозшуканими наразі по всій країні залишаються 55 дітей, з них 19 зникли цього року. Із загальної кількості повідомлень про зникнення більшість – випадки самовільної втечі підлітків.

"Для того, щоб знайти дитину, повернути її додому, поліція залучає великі ресурси, задіюються одразу кілька служб. У особливих випадках, коли зникають діти до 10 років, до пошуків залучається Національна гвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій та інші відомства", – розповіла начальник Управління ювенальної превенції Національної поліції України Лариса Зуб.

Вона зазначила, що основні причини, чому якими діти йдуть з дому або навчально-виховних закладів, – конфлікти з батьками, опікунами, вихователями, однолітками, неблагополучна ситуація в сім’ї, схильність до бродяжництва.

Як повідомляв УНН, зниклу 9-річну дівчинку знайшли мертвою на Львівщині.