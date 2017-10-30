В Україні зросла кількість повідомлень про зникнення дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Україні порівняно з минулим роком майже на чверть зросла кількість повідомлень про зникнення дітей. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.
"З початку року до поліції надійшло 6288 повідомлень про зникнення неповнолітніх, 85% зниклих були розшукані протягом доби. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість повідомлень про зникнення дітей зросла на 24,6 %. Водночас було розшукано на 1245 більше дітей, аніж у минулому році", - зазначили у МВС.
Усього ж з початку року за фактами зникнення дітей відкрите 541 кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Нерозшуканими наразі по всій країні залишаються 55 дітей, з них 19 зникли цього року. Із загальної кількості повідомлень про зникнення більшість – випадки самовільної втечі підлітків.
"Для того, щоб знайти дитину, повернути її додому, поліція залучає великі ресурси, задіюються одразу кілька служб. У особливих випадках, коли зникають діти до 10 років, до пошуків залучається Національна гвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій та інші відомства", – розповіла начальник Управління ювенальної превенції Національної поліції України Лариса Зуб.
Вона зазначила, що основні причини, чому якими діти йдуть з дому або навчально-виховних закладів, – конфлікти з батьками, опікунами, вихователями, однолітками, неблагополучна ситуація в сім’ї, схильність до бродяжництва.
Як повідомляв УНН, зниклу 9-річну дівчинку знайшли мертвою на Львівщині.