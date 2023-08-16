В Україну запросили керівників міжнародних компаній, які не припинили роботу в рф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило листи до компаній, які були внесені до переліку міжнародних спонсорів війни. Агентство пропонує керівникам таких компаній відвідати Україну та побачити наслідки російської агресії на власні очі та обговорити вихід бізнесу з росії, інформує УНН з посиланням на НАЗК.
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«Якщо хтось вважає, що війна десь далеко, то це не так. Ця війна стосується кожного, а її наслідки відчуває увесь світ. Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди та на що саме йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Саме тому ми запрошуємо керівництво компаній з переліку спонсорів війни в Україну. Ми готові продемонструвати той жах, який принесла росія на нашу землю і продовжує це робити», — заявив очільник НАЗК Олександр Новіков.
Деталі
У заяві також зазначається, що НАЗК відкрите для діалогу з керівниками міжнародних компаній, які продовжують працювати в росії. Агентство сподівається, що компанії зможуть надати інформацію про свої стратегії виходу з рф та почути їхні публічні заяви щодо засудження російської агресії проти України.
НАЗК також сподівається, що компанії приймуть корпоративні рішення щодо скорочення діяльності або виходу з російського ринку.
Нагадаємо
Лише 6% міжнародних компаній, представлених на російському ринку до початку повномасштабної війни, станом на кінець січня остаточно згорнули свою діяльність в рф.