В Україну запросили керівників міжнародних компаній, які не припинили роботу в рф

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«Якщо хтось вважає, що війна десь далеко, то це не так. Ця війна стосується кожного, а її наслідки відчуває увесь світ. Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди та на що саме йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Саме тому ми запрошуємо керівництво компаній з переліку спонсорів війни в Україну. Ми готові продемонструвати той жах, який принесла росія на нашу землю і продовжує це робити», — заявив очільник НАЗК Олександр Новіков.

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У заяві також зазначається, що НАЗК відкрите для діалогу з керівниками міжнародних компаній, які продовжують працювати в росії. Агентство сподівається, що компанії зможуть надати інформацію про свої стратегії виходу з рф та почути їхні публічні заяви щодо засудження російської агресії проти України.

НАЗК також сподівається, що компанії приймуть корпоративні рішення щодо скорочення діяльності або виходу з російського ринку.

Нагадаємо

Лише 6% міжнародних компаній, представлених на російському ринку до початку повномасштабної війни, станом на кінець січня остаточно згорнули свою діяльність в рф.