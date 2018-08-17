В Україні за півроку померло понад 1,2 тисячі немовлят
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. За півроку в Україні померло 1 279 немовлят. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстату, у січні—червні 2018 року кількість померлих дітей у віці до 1 року склала 1 279 осіб.
При цьому у аналогічному періоді минулого року померло 1 362 немовлят.
У І півріччі цього року в Україні народилось 164 287 дітей, а у І півріччі 2017 року — 176 821 дітей.
Нагадаємо, чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 липня 2018 року становила 42 млн 263,9 тис. осіб. Упродовж січня—червня 2018 року чисельність населення зменшилася на 122,5 тис. осіб.