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В Україні є проблема з російською агресією, а не мовою - В.Гройсман

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що в Україні немає проблем з російською мовою, а є проблема з російською агресією. Про це він повідомив на брифінгу за результатами саміту голів урядів країн-учасниць ГУАМ, передає кореспондент УНН.

“На момент створення організації ГУАМ визначено, що офіційною робочою мовою є російська. Хочу підкреслити, що в Україні немає жодних проблем з російською мовою. У нас є проблема з російською агресією і російським військовим вторгненням в суверенну Україну. Я не бачу ніяких застережень для роботи в цьому форматі”, — зазначив В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, зона вільної торгівлі в рамках ГУАМ може бути запущена уже в 2017 році.

Довідка УНН: Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ — регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова. В основі утворення цієї форми співпраці лежить єдність позицій країн із подібними політичними й економічними зовнішніми орієнтаціями. Організація створена в 1997 для протистояння впливу Росії в регіоні й отримала підтримку США.

Українські Національні Новини

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