В Украине есть проблема с российской агрессией, а не языком - В.Гройсман

"На момент создания организации ГУАМ определено, что официальной рабочим языком является русский. Хочу подчеркнуть, что в Украине нет никаких проблем с русским языком. У нас есть проблема с российской агрессией и российским военным вторжением в суверенную Украину. Я не вижу никаких оговорок для работы в этом формате", - отметил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, зона свободной торговли в рамках ГУАМ может быть запущена уже в 2017 году .

Справка УНН: Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ - региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова. В основе образования этой формы сотрудничества лежит единство позиций стран с подобными политическими и экономическими внешними ориентациями. Организация создана в 1997 для противостояния влиянию России в регионе и получила поддержку США.