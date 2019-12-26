В Україні видали майже 40 тисяч дозвільних квитків на заготівлю деревини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні видали 37,9 тисяч дозвільних квитків на заготівлю деревини. Також розроблена онлайн карту рубок, яка діє у 14 областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентства лісових ресурсів України.
"Станом на сьогодні на сайті пілотного проекту Держлісагентства "Ліс у смартфоні" оприлюднено інформацію про 37,9 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини", - сказано у повідомленні.
Окрім цього в пілотному режимі працює онлайн карта рубок, яка працює у 14 областях України.
"Розроблена онлайн карта рубок, яка також працює в пілотному режимі, поширюється на 14 областей – Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську, Закарпатську, Житомирську, Сумську, Миколаївську, Вінницьку, Херсонську, Черкаську, Одеську та Новоайдарське лісове господарство Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства", - додається у повідомленні.
Так, перевірити походження деревини можна за номер бирки, автомобіля, товарно-транспортною накладною (ТТН) на сайті.
Нагадаємо, дванадцять областей України вже додані до Е-реєстру лісорубних квитків та відображаються на карті заготівлі деревини.