В Украине выдали почти 40 тысяч разрешительных билетов на заготовку древесины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Украине издали 37,9 тысяч разрешительных билетов на заготовку древесины. Также разработана онлайн карта рубок, которая действует в 14 областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
"По состоянию на сегодня на сайте пилотного проекта Гослесагентства "Лес в смартфоне" обнародована информация о 37,9 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины", - говорится в сообщении.
Кроме этого в пилотном режиме работает онлайн карта рубок, которая работает в 14 областях Украины.
"Разработанная онлайн-карта рубок, которая также работает в пилотном режиме, распространяется на 14 областей - Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Житомирскую, Сумскую, Николаевскую, Винницкую, Херсонскую, Черкасскую, Одесскую и Новоайдарское лесное хозяйство Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства", - добавляется в сообщении.
Так, проверить происхождение древесины можно за номером бирки, автомобиля, товарно-транспортной накладной (ТТН) на сайте.
Напомним, двенадцать областей Украины уже добавлены в Э-реестр лесорубных билетов и отображаются на карте заготовки древесины.