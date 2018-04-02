В Україні стартує кампанія з обрання сімейного лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Відсьогодні в Україні розпочинається національна кампанія "Лікар для кожної сім’ї". Українці зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, передає УНН.
Як повідомили у профільному міністерстві, підписання декларації - це, фактично, форма заяви. З її допомогою українці повідомлятимуть, що обрали саме цього лікаря і цей заклад. Інформація про вибір лікаря міститиметься в електронній системі охорони здоров’я.
Відтепер вибирати лікаря можна буде у будь-якому закладі первинної допомоги незалежно від місця проживання або прописки.
Кінцевого терміну підписання декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть усі. Міністерство охорони здоров'я рекомендує не відкладати це на кінець року.
Процес підписання декларацій з терапевтами, педіатрами та сімейними лікарями розпочався ще минулого року, під час тестового режиму роботи електронної системи охорони здоров'я. На сьогодні у системі зареєстровано уже 106 тисяч декларацій.