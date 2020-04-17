В Україні прогнозують зростання цін на залізничні перевезення пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Експерти прогнозують, що у 2021 році ціни на перевезення пасажирів залізничним транспортом зростуть на 10%, проте, станом на квітень 2020 року не очікується підвищення цін. Про це йдеться у новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, оприлюдненому Мінекономіки, передає УНН.
Так, експерти не прогнозують збільшення тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом, а також вантажні заліничні перевезення у цьому році.
Проте, вже у 2021 році прогнозують зростання тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом на 10%, а ціни на вантажні залізничні перевезення зростуть на 15,4%.
Як повідомляв УНН, в Укрзалізниці планують запровадити нову систему перевезень і розділити компанію на три вертикалі.