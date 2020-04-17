В Украине прогнозируют рост цен на железнодорожные перевозки пассажиров

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Эксперты прогнозируют, что в 2021 году цены на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом вырастут на 10%, однако, по состоянию на апрель 2020 года не ожидается повышение цен. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, передает УНН.