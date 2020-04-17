В Украине прогнозируют рост цен на железнодорожные перевозки пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Эксперты прогнозируют, что в 2021 году цены на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом вырастут на 10%, однако, по состоянию на апрель 2020 года не ожидается повышение цен. Об этом говорится в новом консенсус-прогнозе на 2020-2021 годы, опубликованном Минэкономики, передает УНН.
Так, эксперты не прогнозируют увеличение тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, а также грузовые железнодорожной перевозки в этом году.
Однако, уже в 2021 году прогнозируют рост тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом на 10%, а цены на грузовые железнодорожные перевозки вырастут на 15,4%.
Как сообщал УНН, в Укрзализныце планируют ввести новую систему перевозок и разделить компанию на три вертикали.