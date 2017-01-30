В Україні немає органу, що контролює якість нафтопродуктів - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Зниження цін на газ не призведе до зниження вартості бензину та дизельного палива. Про це в ефірі однієї з радіостанцій сказав експерт паливного ринку, директор спеціальних проектів ТНЦ “Психея” Геннадій Рябцев, передає УНН.
“Прямого зв’язку немає ( між цінами на ринку скрапленого газу та ринком бензину і дизпалива — ред..) , тому що різні ринки. Ринок скрапленого нафтового газу залишається достатньо закритим, на відміну від ринку дизельного палива, який відкритий і на ньому відсутні коливання, які присутні на ринку скрапленого нафтового газу. Потрібно змінювати цю ситуацію”, — сказав Г.Рябцев.
Експерт також зазначив, що в Україні досі не визначений орган, який має відповідати за контроль якості палива.
“Ситуацію на газовому ринку потрібно міняти, але держава ігнорує будь-які зміни, які відбуваються на цьому ринку, навіть негативні зміни.
У нас, навіть, досі не визначений орган, який відповідальний за здійснення контролю якості нафтопродуктів як бензину, так і дизельного палива, і скрапленого нафтового газу, будь-яких інших, не кажучи про сумішеві палива”, — зауважив Г.Рябцев.
Нагадаємо, за словами експерта О.Сіренка, навесні варто очікувати подорожчання скрапленого газу.
Також нагадаємо, подорожчання пального провокуватиме появу сурогатів на ринку.
Як відомо, експерти ІСЕ вже виявили АЗС, де продають дизель з домішками води. Йдеться, зокрема, про мережі ANP і AMIC.
Додамо, що в Україні з’явиться мобільна лабораторія з перевірки якості LPG.