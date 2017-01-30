В Украине нет органа, контролирующего качество нефтепродуктов - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Снижение цен на газ не приведет к снижению стоимости бензина и дизельного топлива. Об этом в эфире одной из радиостанций сказал эксперт топливного рынка, директор специальных проектов ТНЦ "Психея" Геннадий Рябцев, передает УНН.
"Прямой связи нет (между ценами на рынке сжиженного газа и рынком бензина и дизтоплива - ред.), так как различные рынки. Рынок сжиженного нефтяного газа остается достаточно закрытым, в отличие от рынка дизельного топлива, который открыт и на нем отсутствуют колебания, которые присутствуют на рынке сжиженного нефтяного газа. Нужно менять эту ситуацию", - сказал Г.Рябцев.
Эксперт также отметил, что в Украине до сих пор не определен орган, который должен отвечать за контроль качества топлива.
"Ситуацию на газовом рынке нужно менять, но государство игнорирует любые изменения, которые происходят на этом рынке, даже негативные изменения.
У нас даже до сих пор не определен орган, ответственный за осуществление контроля качества нефтепродуктов как бензина, так и дизельного топлива, и сжиженного нефтяного газа, любых других, не говоря о смесевом топливе", - отметил Г.Рябцев.
Напомним, по словам эксперта А.Сиренко, весной стоит ожидать подорожания сжиженного газа.
Также напомним, подорожание топлива будет провоцировать появление суррогатов на рынке.
Как известно, эксперты ИПЭ уже обнаружили АЗС, где продают дизель с примесями воды. Речь идет о сети ANP и AMIC.
Добавим, что в Украине появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG.