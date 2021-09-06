В Україні керували міжнародним онлайн-казино: за рік вивели понад 30 млн доларів

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Києві викрили нелегальне онлайн-казино, яке працювало для ринків інших країн, зокрема й таких, де таку діяльність заборонено законом. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, інформує УНН.

Деталі

Розслідування встановило, що у Києві, в одному із офісних приміщень, одночасно працювало понад 60 осіб, серед яких, окрім громадян України, громадяни інших країн. Наразі з’ясовують легальність перебування цих людей на території Україні.

Основні види діяльності підприємства — організація та адміністрування онлайн-казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.

За даними ДФС, дохід від такого бізнесу за минулий рік становить понад 30 млн доларів США. Схему введення-виведення коштів під час гри було побудовано з використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й криптовалюти.

На території України фігуранти зареєстрували одну юридичну особу та низку фізичних осіб — підприємців, яких використовували для прикриття противоправної діяльності. Фактичний обсяг грошей від такої діяльності не відображався, тому і не сплачували відповідні податки.

Також правоохоронці виявили невідповідність у податковій звітності та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах. За результатами санкціонованого обшуку було вилучено готівку, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації та комп’ютерну техніку.

Зараз триває досудове розслідування.

Нагадаємо

Минулого року СБУ заблокувала діяльність 33 інтернет-ресурсів, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор у заборонених онлайн-казино та букмекерських конторах.

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