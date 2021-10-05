В Україні до зими гречка подорожчає на 5-7% - експерт

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“На сьогоднішній момент гречка вже є достатньо дорогою, у порівнянні з іншими крупами, хоча за минулий рік вона виросла всього на 18%, тоді як олія, цукор — на 80-90%. З моєї точки зору, дефіциту гречки не буде, але ціна буде рости. Думаю, за рік гречка подорожчає на 20-25% — це точно. Але до зими — максимум на 5-7%, і це не буде настільки критично, щоб люди дуже сильно переживали”, — розповів Пендзин.

Деталі

Він додав, що взагалі зернових в Україні треба 20 млн тон, з яких лише 116 тис. тонн — це гречка.

“Тобто, якщо ціна занадто сильно підскочить, то люди дуже швидко переорієнтуються на інші крупи”, — сказав Пендзин.

Тим часом, Український клуб аграрного бізнесу прогнозує, що Україна збере найбільший врожай гречки за останні 3 роки. 30 вересня УКАБ повідомляв, що в Україні триває збір врожаю гречки і наразі зібрано близько 70% посівних площ.

“За попередніми оцінками, валовий збір врожаю гречки буде кращий, ніж за 3 останні роки, і очікується на рівні 114 тис. т, що на 16% перевищує аналогічний показник минулого року. Такого показника вдасться досягти як за рахунок збільшення посівних площ під даною культурою (+3% у порівнянні з попереднім роком), так і за рахунок збільшення врожайності (+15%)”, — повідомляли в УКАБ.

Додамо

В Інституті картоплярства НААН України повідомляли, що в Україні у кінці жовтня картопля коштуватиме в межах 7 грн, як мінімум.