В Украине к зиме гречка подорожает на 5-7% - эксперт

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“На сегодняшний момент гречка уже является достаточно дорогой, по сравнению с другими крупами, хотя за прошлый год она выросла всего на 18%, тогда как масло, сахар — на 80-90%. С моей точки зрения, дефицита гречки не будет, но цена будет расти. Думаю, за год гречка подорожает на 20-25% — это точно. Но к зиме — максимум на 5-7%, и это не будет столь критично, чтобы люди очень сильно переживали”, — рассказал Пендзин.

Детали

Он добавил, что вообще зерновых в Украине нужно 20 млн тонн, из которых лишь 116 тыс. тонн — это гречка.

“То есть, если цена слишком сильно подскочит, то люди очень быстро переориентируются на другие крупы”, — сказал Пендзин.

Между тем, Украинский клуб аграрного бизнеса прогнозирует, что Украина соберет наибольший урожай гречки за последние 3 года. 30 сентября УКАБ сообщал, что в Украине продолжается сбор урожая гречки и сейчас собрано около 70% посевных площадей.

“По предварительным оценкам, валовой сбор урожая гречки будет лучше, чем за 3 последних года, и ожидается на уровне 114 тыс. т, что на 16% превышает аналогичный показатель прошлого года. Такого показателя удастся достичь как за счет увеличения посевных площадей под данной культурой (+3% по сравнению с предыдущим годом), так и за счет увеличения урожайности (+15%)”, — сообщали в УКАБ.

Добавим

В Институте картофелеводства НААН Украины сообщали, что в Украине в конце октября картофель будет стоить в пределах 7 грн, как минимум.