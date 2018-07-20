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В Україні через грози та шквали оголосили штормове попередження

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Через грози, сильні дощі, град та шквали в Україні оголосили штормове попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

"До кінця доби 20 липня в більшості областей грози, у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях місцями шквали 15-20 м/с, град, сильний дощ", - сказано у повідомлені.

В Укргідрометцентрі також додали, що 20-23 липня у південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляв УНН, 17 липня окупований Крим через сильні зливи затопило.

На початку липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню.

Нагадаємо, в останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів.

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