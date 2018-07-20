В Украине из-за гроз и шквалов объявили штормовое предупреждение

"До конца суток 20 июля в большинстве областей грозы, в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами шквалы 15-20 м/с, град, сильный дождь", - сказано в сообщении.



В Укргидрометцентре также добавили, что 20-23 июня в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Как сообщал УНН, 17 июля оккупированный Крым из-за сильных ливней затопило.

В начале июля в столице зафиксировали два температурных рекорда, по климатической норме такая температура соответствует сентябрю.

Напомним, в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.