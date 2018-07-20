В Украине из-за гроз и шквалов объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Из-за грозы, сильных дождей, града и шквалов в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"До конца суток 20 июля в большинстве областей грозы, в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами шквалы 15-20 м/с, град, сильный дождь", - сказано в сообщении.
В Укргидрометцентре также добавили, что 20-23 июня в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНН, 17 июля оккупированный Крым из-за сильных ливней затопило.
В начале июля в столице зафиксировали два температурных рекорда, по климатической норме такая температура соответствует сентябрю.
Напомним, в последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.