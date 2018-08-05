В Україні через грози оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, протягом 5 серпня у західних, північних областях, вдень 5 серпня і в більшості центральних областей грози. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"5 серпня у Києві короткочасний дощ, місцями гроза. Окрім того, за прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві буде мінлива хмарність. Вітер західний, 5-10 м/с, температура вдень 28-30° тепла", - додали у прес-службі.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.
Як повідомляв УНН, середня місячна температура у серпні цього року прогнозується на рівні 20-25 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.
При цьому місячна кількість опадів у серпні 2018 року очікується на рівні 28-75 мм, у Карпатах - до 110 мм. Такі показники у більшості західних областей та на півдні країни, як повідомили синоптики, перебувають у межах норми, на решті території - менше середніх багаторічних значень.