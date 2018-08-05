В Украине из-за грозы объявлено штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. По данным Укргидрометцентра, в течение 5 августа в западных, северных областях, днем 5 августа и в большинстве центральных областей грозы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"5 августа в Киеве кратковременный дождь, местами гроза. Кроме того, по прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве переменная облачность. Ветер западный, 5-10 м/с, температура днем 28-30° тепла", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.
Как сообщал УНН, средняя месячная температур а в августе этого года прогнозируется на уровне 20-25 градусов тепла, что несколько выше средних многолетних значений.
При этом месячное количество осадков в августе 2018 года ожидается на уровне 28-75 мм, в Карпатах - до 110 мм. Такие показатели в большинстве западных областей и на юге страны, как сообщили синоптики, находятся в пределах нормы, на остальной территории - меньше средних многолетних значений.