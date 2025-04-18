В Україні 18 квітня очікується до +24, без опадів

У п'ятницю, 18 квітня в Україні синоптики прогнозують теплу погоду. Повітря подекуди прогріється до +24. Опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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18 квітня погоду в Україні продовжуватиме визначати поле високого тиску. Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що зумовить невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами. На решті території - без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с.

Температура вдень 19-24° тепла, на узбережжі морів 15-20°.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 19-24°; у Києві вдень 21-23°.

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