В Украине 18 апреля ожидается до +24, без осадков

В пятницу, 18 апреля в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду. Воздух кое-где прогреется до +24. Осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

18 апреля погоду в Украине будет продолжать определять поле высокого давления. Лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта, что обусловит небольшой кратковременный дождь, местами с грозами. На остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7–12 м/с.

Температура днем 19-24° тепла, на побережье морей 15-20°.

В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 19-24°; в Киеве днем 21-23°.

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