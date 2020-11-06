В Україні понад 700 тис. власників вогнепальної зброї

“Кількість власників вогнепальної зброї, на яку розповсюджується дія дозвільної системи, становить 701 тис. 604 особи. Зазначені особи володіють 782 тис. 672 одиницями мисливської гладкоствольної зброї та 163 тис. 470 одиницями мисливської нарізної і комбінованої зброї”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що вказана статистика стосується фізичних осіб, власників зброї, і вона внесена до автоматизованих обліків інформаційно-телекомунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України”, які формують органи поліції.

Нагадаємо, від початку року у поліції видали понад 58 тис. дозволів на зброю.