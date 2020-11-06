В Украине есть более 700 тыс. владельцев огнестрельного оружия

"Количество владельцев огнестрельного оружия, на которую распространяется действие разрешительной системы, составляет 701 тыс. 604 человека. Указанные лица владеют 782 тыс. 672 единицами охотничьего гладкоствольного оружия и 163 тыс. 470 единицами охотничьего нарезного и комбинированного оружия", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что указанная статистика касается физических лиц, владельцев оружия, и она внесена в автоматизированные учеты информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины", которые формируют органы полиции.

Напомним, с начала года в полиции выдали более 58 тыс. разрешений на оружие.