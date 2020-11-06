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В Украине есть более 700 тыс. владельцев огнестрельного оружия

В Украине есть более 700 тыс. владельцев огнестрельного оружия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Украине зарегистрировано 701 тыс. 604 владельцев огнестрельного оружия, на которую распространяется действие разрешительной системы. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Национальной полиции Украины.

"Количество владельцев огнестрельного оружия, на которую распространяется действие разрешительной системы, составляет 701 тыс. 604 человека. Указанные лица владеют 782 тыс. 672 единицами охотничьего гладкоствольного оружия и 163 тыс. 470 единицами охотничьего нарезного и комбинированного оружия", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что указанная статистика касается физических лиц, владельцев оружия, и она внесена в автоматизированные учеты информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины", которые формируют органы полиции.

Напомним, с начала года в полиции выдали более 58 тыс. разрешений на оружие.

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