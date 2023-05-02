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В США та Європі заарештовано 288 осіб у справі про наркотики у даркнеті

В США та Європі заарештовано 288 осіб у справі про наркотики у даркнеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Поліція зупинила великий ринок наркотиків у «темній мережі», при цьому було заарештовано 288 підозрюваних, заявив у вівторок Європол, інформує УНН.

Деталі

Поліцейське агентство Європи повідомило, що під час операції, названої SpecTor правоохоронними органами США, Великої Британії, Бразилії та Європи, також було вилучено майже тонну наркотиків та 117 одиниць вогнепальної зброї.

«Під час операції, що координується Європолом і в якій беруть участь дев'ять країн, правоохоронні органи захопили незаконний ринок даркнета «Монопольний ринок» і заарештували 288 підозрюваних, причетних до купівлі або продажу наркотиків у даркнеті», - йдеться в заяві Європолу, що базується в Гаазі.

«Деякі з цих підозрюваних вважалися особливо цінними цілями», - йдеться у повідомленні.

«В результаті в Європі, Великій Британії, США та Бразилії було заарештовано 288 продавців і покупців, які брали участь у реалізації десятків тисяч незаконних товарів», - йдеться у повідомленні Європолу.

Найбільша кількість арештів була зроблена в США (153), Великій Британії (55), Німеччині (52) та Нідерландах (10). Одного підозрюваного також заарештували в Бразилії.

Міністерство юстиції США заявило, що кілька підозрюваних вже були засуджені або притягнуті до відповідальності в результаті операції SpecTor, яку воно назвало «найбільшою міжнародною операцією боротьби з торгівлею фентанілом та опіоїдами в даркнеті».

Поліція також повернула 50,8 млн євро (53,4 млн доларів) готівкою та віртуальною валютою та вилучила 850 кг наркотиків, в основному амфетамінів та опіоїдів, додали Європол та Міністерство юстиції.

Доповнення

Операція SpecTor проводиться після того, як минулого місяця було закрито найбільший у світі онлайн-ринок, що продає вкрадені посвідчення особи та паролі у відкритому Інтернеті.

Під керівництвом Федерального бюро розслідувань США та поліції Нідерландів під час операції під назвою «Cookie Monster» було заарештовано 119 підозрюваних, у яких брали участь 17 країн світу.

У квітні минулого року правоохоронці Німеччини та США закрили торговий майданчик Hydra, вартість якого оцінюється в 1,23 мільярда євро.

Попередні операції, націлені на торгові майданчики в даркнеті, включали DisrupTor у 2020 році та Dark HunTor у 2021 році, що призвело до арешту понад 320 осіб.

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